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BAZ İSTASYONUNA OSMANLI ARMASI KOYDULAR


BAZ İSTASYONUNA OSMANLI ARMASI KOYDULAR
Tarih : 13 Temmuz 2015, 16:26
Puan Ver : Baz İstasyonuna Osmanlı Arması Koydular(5/10)3


Bolu Belediye Başkanlığı kentin belirli noktalarındaki parklara ve kavşaklara içerisinde baz istasyonlarının yer aldığı saat kuleleri dikti. GSM operatörlerinin ortak kullandığı saat kulesi görünümlü baz istasyonlarının görünümlerinde yenilenme yapıldı. Baz istasyonlarını yapan firma sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan, düz yükselen kuleyi değiştirerek kat kat yükselir hale getirdi. Kulenin tepesine ise Osmanlı arması konuldu.



Bolu Belediye Başkanı AKP'li Alaaddin Yılmaz, "Üzerine Osmanlı arması konulmasını sizden öğreniyorum ama koydularsa teşekkür ediyorum. Çünkü biz Osmanlı'dan kopuk bir yapı değiliz, Osmanlı'nın mirasıyız. Mirasına sahip çıkacak başkası değil. Osmanlı mirasına herhalde bizden başkası da sahip çıkmaz. Orayı yapan firmanın böyle bir yapıyı yaptığı için de kendilerini kutluyorum. Bundan sonra yapılanlara da örnek olur diye düşünüyorum" diye konuştu.








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