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BAYRAMPAŞA'DA YUNUS EKİPLERİ BARİYERLERE ÇARPTI: 1 POLİS ŞEHİT OLDU


Bayrampaşa'da Yunus Ekipleri Bariyerlere Çarptı: 1 Polis Şehit Oldu
Tarih : 22 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : Bayrampaşa'da Yunus Ekipleri Bariyerlere Çarptı: 1 Polis Şehit Oldu(8/10)4

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Bayrampaşa'da kaza yaptı. Kazada polislerden biri şehit oldu. Diğer polisin durumu ağır.

YUNUS EKİPLERİ BARİYERLERE ÇARPTI: 1 POLİS ŞEHİT

Kaza saat 15.30 sıralarında Bayrampaşa'da meydana geldi. Yunus ekibi olarak bilinen motorize ekipler, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı.

Kazada yola savrulan polislerden birisi şehit olurken diğerinin durumunun ise ağır olduğunu öğrenildi.

MESLEKTAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler olay yerine akın etti. Yaralı polis, ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından polisin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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