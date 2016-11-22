Bayrampaşa'da sanayi sitesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan binada mahsur kalan işçiler, itfaiye tarafından kurtarılıyor. Yanan binada zaman zaman patlamalar da yaşanıyor.



Bayrampaşa'da bulunan Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde yer alan diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye grubu ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da merdiven araçlarıyla mahsur kalan işçileri kurtarmaya çalıştı. Yanan sanayi merkezinde zaman zaman patlamaların meydana geldiği de görüldü. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.







kaynak:sözcü