BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE YANGIN : 6 KİŞİ YARALANDI
Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı. Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen işyerindeki yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.
MAHSUR KALANLAR DIŞARIYA ÇIKARILDI
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.
6 KİŞİ YARALANDI
İlk belirlemeler göre yangında 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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