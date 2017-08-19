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BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİNDE YANGIN : 6 KİŞİ YARALANDI


Bayrampaşa'da İş Yerinde Yangın : 6 Kişi Yaralandı
Tarih : 19 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Bayrampaşa'da İş Yerinde Yangın : 6 Kişi Yaralandı(7/10)3

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı. Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen işyerindeki yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.

MAHSUR KALANLAR DIŞARIYA ÇIKARILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.

6 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemeler göre yangında 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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