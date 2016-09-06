

KURBAN Bayramı'nda yakınları ile bayramlaşmak için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ilk gün yaklaşık 5000 Suriyeli çıkış yaptı.



Kurban Bayramı'nı ülkelerinde, geride bıraktıkları yakınları ile geçirmek isteyen Suriyeli'lerin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.