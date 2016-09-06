BAYRAMLAŞMAYA İLK GÜN 5000 SURİYELİ GİTTİ
Bayramlaşmaya ilk gün 5000 Suriyeli gitti
KURBAN Bayramı'nda yakınları ile bayramlaşmak için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ilk gün yaklaşık 5000 Suriyeli çıkış yaptı.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde, geride bıraktıkları yakınları ile geçirmek isteyen Suriyeli'lerin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları devam ediyor.
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