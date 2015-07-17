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“BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİZ” MESAJI İÇİN 50 BİN LİRA CEZA


“BAYRAMINIZI TEBRİK EDERİZ” MESAJI İÇİN 50 BİN LİRA CEZA
Tarih : 17 Temmuz 2015, 09:51
Puan Ver : “Bayramınızı Tebrik Ederiz” Mesajı İçin 50 Bin Lira Ceza(6/10)4


Bundan böyle tüketici istemediği halde “Doğum gününüz kutlu olsun” veya “Bayramınızı tebrik ederiz” şeklinde yazılan mesaj ve iletiler dahi cezaya tâbi olacak. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanı Aydın Ağaoğlu, doğum günü tebriklerinin de reklam ve ticari ileti sayıldığını belirterek, “Dolayısıyla tüketicilerin dikkatli olması halinde bundan sonra taciz boyutuna gelen reklam iletilerine karşı elleri güçlü ve başarılı olma imkânları yüksektir” dedi.

SESSİZLİK KABUL DEĞİL

Tüketicinin gelen reklam iletilerine sessiz kalmasının kabul anlamına gelmediğini vurgulayan Ağaoğlu, “Bu mesajların gönderilebilmesi için yılda iki kez izin istenebilecek. Doğum günü kutlaması dahi yasaklanırken, siyasi mesajlara kısıtlama getirilmemesi büyük eksiklik. Belediye başkanları, meclis üyeleri, hatta muhtar adayları bile mesaj gönderebilecek” dedi. İstenmeyen mesajı şikayet halinde onayı ispat etmenin gönderene ait olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, “Kişiler diledikleri anda ileti almaktan vazgeçebilir. Karşı taraf bu bildirimi aldıktan sonra en fazla 3 gün içinde mesaj göndermeyi kesmeli. Aksi halde yaygınlığı ve tekrarına göre 50 bin liraya kadar para cezası var” bilgisini verdi.








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