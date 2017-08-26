Kurban Bayramı nedeniyle Suriye'ye dönmek isteyen yüzlerce kişi sınır kapısının açılmasının ardından maraton koşar gibi metrelerce depar atarak, ülkelerine geçiyor. Aynı anda koşan yüzlerce kişi, Türkiye-Suriye sınırında ilginç görüntüler oluşturuyor.

GECEDEN KUYRUĞA GİRDİLER

Kilis Valiliği'ne 65 bin Suriyeli kurban bayramını ülkelerinde geçirmek için başvurdu. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen binlerce Suriyeli, geceden kuyruğa girerek Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 09.00'da kapıların açılmasıyla birlikte kadın, çocuk, yaşlılar ve gençlerden oluşan Suriyeliler maraton koşar gibi adete depar atarak ülkelerine geçmeleri ilginç görüntüler oluşmasına neden olurken, 30 bin Suriyeli ülkesine geçtiği bildirildi.

YÜZLERCE METRELİK KUYRUK OLUŞTU

Suriyeliler, Fırat Kalkanı harekatıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine bayram için gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı'nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesi sonrası 65 bin Suriyeli Kilis Valiliği'ne başvurarak randevu aldı. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturdu.

ÇOCUKLARIN EKSİK AŞILARI YAPILIYOR

Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor. Rahatsızlanan Suriyelilere de sağlık ekipleri müdahale ediyor.

"BÜTÜN AKRABALARIMIZ ORADA"

Suriyeli Emira Ali, Suriye'den geçerek Mardin'e yerleştiklerini ifade ederek, "Kurban bayramını Suriye'nin Kamışlı kentinde geçirmek için Mardin'den Kilis'e geldik. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Suriyeli Cevdet Hüseyinoğlu ise Gaziantep'te ikamet ettiğini ifade ederek, "Kurban bayramını Azez'de geçirmek için gidiyoruz. Bütün akrabalarımız orada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz, bize böyle bir olanak sağladığı için bu tür fırsatları bize verirlerse çok iyi olur. 1.5 yıldın Suriye'ye gitmiyordum" dedi.

Kaynak: haberinburada