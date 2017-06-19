BAYRAMDA YOLA ÇIKACAKLARA: 36 'KARA NOKTA'YA DİKKAT!
İŞTE O 36 KARA NOKTA!
1. Adana Adana Osmaniye Yolu - Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi - Büyükmangıt Mevkisi
2. Adana Tarsus Ankara Otoyolu - Kadelli Mevkisi
3. Amasya İstanbul - Samsun Yolu Zübeyde Hanım Bulvarı Gümüşhacıköy Mevkisi
4. Amasya Amasya - Erzincan Yolu - Akındağ Yolu Kesişimi - Dörtyol Mevkisi
5. Ankara Ankara Çevre Yolu - Çubuk Barajı - Altındağ Mevkisi
6. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevkisi
7. Ankara Ankara Konya Yolu - Ankara Bala Yolu Kesişimi - Oğulbey Mevkisi
8. Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevki - 2
9. Aydın Dr. Sabri Yayla Bulvarı - Selçuk Mevkisi
10. Bolu Ankara Bolu Yolu - Ankara Zonguldak Yolu Kesişimi - Şahnalar Mevkisi
11. Bolu Ankara Bolu Yolu - Anadolu Otoyolu Yeniçağa Bağlantısı Kesişimi - Yeniçağa Mevkisi
12. Bolu Anadolu Otoyolu - 2 Nolu Viyadük - Darıyeri Bakacak Mevkisi
13. Bursa Balıkesir Bursa Yolu - Başköy Mevkisi
14. Edirne İstanbul Edirne Yolu - Edirne Tekirdağ Yolu Kesişimi - Pancarköy Mevkisi
15. İstanbul Haliç Köprüsü - Beyoğlu Mevkisi
16. İstanbul Avrupa Otoyolu - Mahmutbey Viyadüğü Kesişimi – esenler Mevkisi
17. İstanbul İstanbul Çevre Yolu - Küçük Su Elmalı Bendi Yolu Kesişimi - Elmalı Barajı Mevkisi
18. İstanbul Nuh Kuyusu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi Kesişimi - Üsküdar Mevkisi
19. İstanbul Avrupa Otoyolu - Selimpaşa Bağlantısı Öncesi - Kamiloba Mevkisi
20. İstanbul Avrupa Otoyolu - Hezarfen Havaalanı Bahşayiş Mevkisi
21. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Önder Caddesi Kesişimi - Derince Mevkisi
22. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Diliskelesi Mevkisi
23. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kirazlıyalı Mevkisi
24. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Tavşancıl Mevkisi
25. Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kışladüzü Mevkisi
26. Konya karaman Konya Yolu - Kantar Caddesi Kesişimi (Kaşınhanı İstasyon Mevkisi)
27. Manisa Balıkesir Manisa Yolu - Medar Mevkisi
28. Sakarya Adapazarı Düzce Yolu - Kozluk Caddesi Kesişimi - Kozluk Mevkisi
29. Samsun Samsun Ordu Yolu - Yalı Mevkisi (Sahil Yolu)
30. Samsun Samsun Ordu Yolu -Kuşhane Mevkisi
31. Aksaray Konya Aksaray Yolu - Sultanhanı Mevkisi
32. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Irmak Mevkisi
33. Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Kayadibi Mevkisi
34. Yalova Bursa Yalova Yolu - Esadiye Mevkisi
35. Düzce Anadolu Otoyolu - Yeşilyayla Mevkisi
36. Düzce Anadolu Otoyolu - Muradiye Mevkisi
kaynak:milliyet
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