Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Bayramda Yol Üstü İSPARK'lar Üç Gün Ücretsiz

BAYRAMDA YOL ÜSTÜ İSPARK'LAR ÜÇ GÜN ÜCRETSİZ

İstanbullular Kurban Bayramı'nın ilk üç günü İSPARK'ın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Bayramda Yol Üstü İspark'lar Üç Gün Ücretsiz(9/10)5

İstanbullular Kurban Bayramı'nın ilk üç günü İSPARK'ın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. İSPARK, 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü kent genelinde yol üstü otoparklarında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek.

AÇIK VE KATLI OTOPARKLAR ÜCRETLİ OLACAK

Vatandaşlara uyarı yapan İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, "Kurban Bayramı'nın ilk üç günü yol üstü İSPARKLAR ücretsiz olacak. Bu durumu istismar edip vatandaşlarımızdan para talep eden niteliksiz işletmeciler olabilir. İstanbulluların bu duruma itibar etmemelerini ve dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. Vatandaşlar, İSPARK'ın yol üstü otoparklarından ücretsiz faydalanırken açık ve katlı otoparklar ise ücretli olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayramda  Yol  Üstü  İspark  Lar  Üç  Gün  Ücretsiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER