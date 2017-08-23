İç hat uçuşlarında her vatandaşın havayolu kullanabilmesi amacıyla 2013'te getirilen tavan fiyat uygulaması, 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından adeta delik deşik edildi. Birçok havayolu şirketi 25 Ağustos'tan itibaren, ekonomi sınıfı, aktarmasız uçak bileti fiyatlarını 500 TL'ye kadar çıkardı. Böylece bu yıl için belirlenen 352 liralık tavan ciddi anlamda aşılmış oldu. Oysa kanuni yaptırımı olmayan, tavsiye niteliği taşıyan tavan fiyatı bayram dönemine kadar şirketler uyguluyordu. Bayram nedeniyle oluşan yoğun talep sonucu artan fiyatlar yolcuların da tepkisine neden oldu.

TAVAN FİYATTA REVİZYON YAPILACAK

Uçak firmalarından 352 TL'nin maliyetleri karşılamadığı yönünde dönüşler aldıklarını aktaran Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, tavan fiyatta revizyon yapılacağı bilgisini verdi. Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Tosun da tavan fiyat uygulamasının bir prensip kararı olduğunu belirterek, "İç hatlarda vatandaşların alım gücü sınırlı olduğu için, direkt uçuşlarda bu kararı aldık. Mümkün olduğunca bu kararın uygulanması yönünde hareket ediyoruz. Ancak karara uyulmayan durumlar da olabiliyor" diye konuştu. Tavan fiyatın tekrar masaya yatırılacağını aktaran Tosun, herkesin uçak kullanabilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

TÜRKİYE HAVACILIKTA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE OLDU

Son yıllarda havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Sektör son 10 yılda yüzde 5.6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu. Havayolu işletmeleri tarafından kullanılan yolcu uçağı sayısı 2008'de 271'ken bu rakam 2016'da yüzde 265 artarak 988'e yükseldi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin verilerine göre 2016'da iç hatlarda 102 milyon 499 bin 358 gelen-giden yolcu trafiği oluştu. 2017'nin ilk 7 ayında da gelen-giden yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 60 milyon 777 bine çıktı.

42 BİN 109 UÇAK HAVALANACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve sezonun son tatili niteliğini taşıması nedeniyle 5 Ağustos-4 Eylül'de 7 büyük havalimanında 42 bin 109 uçuş gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Arslan, havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda ilave uçak seferleri için gerekli önlemlerin de alındığını kaydetti. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada