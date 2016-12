Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Ertuğ, bayramda sadece bir öğünde et tüketilmesi önerisinde bulunarak "Kızartmalar ve kavurma yönteminden kaçının" dedi



Kurban Bayramı'nda artan et tüketiminin özellikle sıcak havalarda birçok sağlık problemini beraberinde getirdiği ve kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin fazla et tüketmesinin, yağ alımının artmasına ve hastalıkların daha ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğu bildirildi.



Bayramın sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte yiyecek seçimi, porsiyon kontrolü ve besin gruplarının dengeli dağılmasının daha fazla önem taşıdığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Ertuğ, sağlıklı bir bayram geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



"İSHAL, BULANTI VE MİDE AĞRISI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR"



Kurbanın kesilmesiyle başlayan et tüketiminin bayram boyu sürdüğünü ve bayram süresince hem öğlen hem de akşam öğünlerinde et tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Ertuğ, "Tek yönlü beslenmeden uzak durulmalıdır. İshal, bulantı ve mide ağrısı gibi sağlık sorunlarıyla bayramda sık karşılaşılmaktadır. Bu dönemde et tüketimi günde bir öğünle sınırlandırılmalıdır. Bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine daha da dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi



"ETE EKSTRA KATI YAĞ KOYMAYIN"



Etlerin, kanserojen öğelerin oluşumuna yol açmamak, vitaminlerin kaybını ve besin zehirlenmelerini önlemek için ızgara, fırın ve haşlama yöntemleriyle pişirilmesi gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Ertuğ kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılması gerektiğini kaydetti. Katı yağların et yemeklerinde kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Ertuğ, "Etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Et kullanılarak yapılan sebze yemekleri yağ eklenmeden pişirilmelidir. Mangal yaparken etleri ateşten 15 santimetre uzakta tutmalı ve kömürler kor halini aldıktan sonra pişirilmelidir. Etin hem içi, hem de dışı iyi pişmiş olmalıdır.



Kronik hastalığı olanlar için haşlanmış etin suyunu pilav veya çorbaya konması sakıncalıdır. Çünkü et suları, yağ içerikleri yüksek olması sebebiyle kilo artışına, buna bağlı olarak da kolesterol yükselmesine neden olmaktadır. Kurban eti kesildikten sonra hemen tüketilmemeli, en az 24 saat dolapta bekletilmelidir. Et dinlendirilmeden pişirildiğinde sert olacağından, yedikten sonra hazımsızlık ve şişliğe neden olabilir" diye konuştu.