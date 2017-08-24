BAYRAMDA OTOBÜS FİYATLARINA ZAM YAPILMAYACAK
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bayramda şehirlerarası otobüs fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası yolcu otobüsü bilet fiyatlarının her yıl mayıs ayında belirlendiğini belirterek, Kurban Bayramı dolayısıyla otobüs biletlerine zam yapılmayacağını bildirdi.
HAREKETLİLİK EYLÜL AYININ SONUNA KADAR SÜRECEK
Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınmasının beklendiğini ifade eden Yıldırım, 25 Ağustos akşamı başlaması beklenen hareketliliğin bayram sonrası okullar ve üniversiteler eğitim-öğretime başlayacağından eylül ayı sonuna kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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