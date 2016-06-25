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bayramda köprü ve otoyollar yine ücretsiz

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR YİNE ÜCRETSİZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu bayramda da cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısından başlayarak bayramdan sonraki pazartesi sabah 07.00'ye kadar otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak." dedi.

Tarih : 25 Haziran 2016, 14:32
Puan Ver : Bayramda Köprü Ve Otoyollar Yine Ücretsiz(10/10)7


Bakan Ahmet Aslan, Kamunun çalıştırdığı bütün otoyollar ve köprülerin Bakanlar Kurulu kararıyla bayramda ücretsiz olacagını hatırlattı. Arslan, “Bu bayramda da cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısından başlayarak bayramdan sonraki pazartesi sabah 07.00'ye kadar otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak ancak Osmangazi Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle yapılan bir köprü ve bir görevli şirketler var, görevli şirket marifetiyle çalıştırıldığı için bizim kamu olarak ‘Bedava yaptım' deme şansımız yok.” ifadesinde bulundu.



Arslan Osmangazi Köprüsü ve yeni projelerle ilgili yeni bilgiler verdi.



Arslan, Osmangazi Köprüsü'nün geçiş fiyatının 90 liraya indiğine dair bir durumun söz konusumu ilişkin soruya, “Evet bir indirim olacak. 30 Haziran'da inşallah Osmangazi Köprüsü açıldığında Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın tarafından müjde olarak indirimli fiyat deklare edilecek.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos'tarihinde açılacak…



Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 26 Ağustos'tarihinde açılacağını bildiren Arslan, “Üçüncü havalimanına gelince, zaten Cumhurbaşkanımız temel atmada o kadar ciddi pazarlıklar yaptı ki açılması öngörülen tarihten çok önce ve 2018'in ilk çeyreğinde açılacak.” diye konuştu.








Etiketler: Bayramda  Köprü  Ve  Otoyollar  Yine  Ücretsiz    haber

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