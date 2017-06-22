BAYRAMDA, KALP SAĞLIĞINIZ İÇİN ÖNLEMİNİZİ ALIN
Yaklaşan bayram öncesi uzmanlardan art arda beslenme uyarıları geliyor.
Yaklaşan bayram öncesi uzmanlardan art arda beslenme uyarıları geliyor. 17 saatlik oruç süresinin ardından normal yemek düzenine geçişte dikkatli olunması gerektiğini söyleyen diyetisyeni Merve Saatçi, "Bayramda aşırı miktarda yemek yemek, kilo artışına yol açacağı gibi kalp sağlığını da olumsuz etkiler"
Saatçi şu önerilerde bulunuyor...
Öğün aralarını en az 2, en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenleyin. Küçük tabaklar kullanmak hem midenizi hem gözünüzü doyurur diyor.
Şekerli besinlerin hızlı acıktırdığını ve şişmanlattığını unutmayın. Bayram ziyaretleri öncesinde hafif bir yemek, ikramlarda daha kontrollü davranmanıza yardımcı olacaktır.
Kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı günde 4-5 porsiyon sebze-meyve tüketin.
Çay, kahve, meşrubatı abartmayın, günde 8-10 bardak su için. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastaları gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeli. Günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmalı.
kaynak:sabah
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