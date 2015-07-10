

Tüm bayram boyunca hava güneşli olacak. Yağış yok. Arife günü, Bayramın ilk günü, ikinci günü ve üçüncü günü güneşli ve sıcak geçecek. Tüm Türkiye'de sıcaklıklar en düşük 25 en yüksek 34 derecelerde seyredecek. Marmara'da ise sıcaklıklar 26-30 derece arasında.







BAYRAM TRAFİĞİ İÇİN KARAYOLU VE DENİZ İŞLETMELERİNDE ÖNLEMLER ALINMAYA BAŞLANDI







Perşembe gününün de kamu çalışanları için tam gün tatil ilan edilmesiyle 4 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafikte yaşanacak yoğunluk için şimdiden önlemler alınmaya başlandı. Özellikle İstanbul-İzmit arasında TEM ve D-100 Karayolu'nda her yıl yaşanan yoğunluk nedeniyle tüm bakım ve onarım çalışmaları Pazartesi gününden itibaren durduruluyor. Daha önceden Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında Perşembe günü ek feribot koymayı planlayan İDO, Perşembenin de tam gün tatil edilmesiyle bunu bir gün öncesine kaydırdı. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan Körfez Köprüsü'nün açılmasıyla, iskelelerde yaşanan bu yoğunluk büyük ölçüde azalacak.







Hava sıcaklıklarının da yüksek değerlere çıkması, okulların tatil olması nedeniyle tatil bölgelerinde doluluk oranı en yüksek seviyelere çıkarken, bayram tatilini İstanbul dışında geçirmeyi planlayanlar da yola çıkmaya hazırlanıyor. Karayolları ile denizyollarında daha önce tüm hazırlıklar, yoğunluğun bayram arefesi olan Perşembe yaşanabileceğini dikkate alarak buna göre yapıyordu. Ancak perşembe gününün de kamu çalışanları için tam gün tatil ilan edilmesiyle tüm planlar değişti. Karayolları, en fazla trafik yoğunluğu yaşanan geçiş noktası olan TEM ve D-i00 Karayolu'nun İstanbul-İzmit arasında tüm bakım onarım çalışmalarını Pazartesi gününden itibaren durdurma kararı aldı.