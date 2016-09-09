BAYRAMDA HANGİ OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 Eylül Cumartesi günü gece yarısından 19 Eylül Pazartesi günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 Eylül Cumartesi günü gece yarısından 19 Eylül Pazartesi günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
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