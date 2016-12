10.9 milyon kişi ile 132 ülkenin nüfusunu geride bırakan emeklilerin ve memurların Temmuzda alacakları zamlar belli oldu. İlk 6 aylık enflasyona göre; hem emeklilerin hem de memurların maaşları bu ay yüzde 4.76 artacak. Ayrıca maaşı bin 100 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca seyyanen zam da verilecek. Maaşı bin liranın altındaki emeklilere 100 lira seyyanen zam uygulanacak. Aylığı bin lira ve üstünde olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de, ücretleri bin 100 liraya tamamlanacak şekilde seyyanen zam yapılacak.











BAYRAMDAN ÖNCE YATMASI GÜNDEMDE







Emeklilerin zamlı maaşlarının bayramdan önce yatırılması gündemde. Bu yıl Ramazan Bayramı 17 Temmuz Cuma gününe denk geldiği için, emeklilerin maaşının erken yatması planlanıyor. Her yıl olduğu gibi vatandaşların bayram öncesinde mağdur olmaması için gereken hazırlıkların yapıldığı belirtildi.







GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA ERKEN YATIRILMIŞTI







Geçtiğimiz yıllarda da bayram öncesinde memur ve emeklilerin maaşları erken yatırılmıştı. Ramazan Bayramı'nın 28-29- 30 Temmuz 2014 tarihine rastlaması nedeniyle bayram sonrasında ödenmesi gereken emekli aylıkları, bayram öncesi ödenmişti. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ile 5'i arasında alırken, işçi emeklileri ayın 18 ile 24. günü bankadan çekebiliyor. SSK emeklilerinin büyük çoğunluğunun maaşı sigorta tahsis numaralarının son iki numarasına göre yatırıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25 ile 28'i arasındaki günlerde çekiyor. Bağ-Kur'lularla son bulan maaş yatırma, ayın geneline yayılıyor. Memurlar ise maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Buna göre memurlar ile işçi, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını bayramdan önce alması gündemde.







HEM ZAM VAR HEM FARK







TÜİK, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4.76 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre; tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşları, bu ay yüzde 4.76 zamlanacak. Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme ile yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark verilecekti. Enflasyonun yüzde 4.76 çıkması üzerine, bu kişiler fark almaya hak kazandı. Enflasyon farkı yüzde 1.76 oldu.