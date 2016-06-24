

Ramazan Bayramı süresince Başkentliler, EGO otobüslerinde yine ücretsiz seyahat edecek.











Büyükşehir Belediyesi'nin 22 yıl önce başlattığı, “Bayramda Ücretsiz Otobüs Yolcuğu” geleneği, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince (5 Temmuz Salı, 6 Temmuz Çarşamba, 7 Temmuz Perşembe) uygulanmaya devam edecek.











Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların, ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini yapabilmeleri, istedikleri yerlere kolayca ulaşabilmeleri için EGO bünyesindeki otobüsler ücretsiz yolcu taşıyacak. 5 Temmuz Salı günü başlayacak Ramazan Bayramı'nda, 3 gün boyunca Başkentliler, EGO otobüslerine Ankarakart'ı okutmadan binebilecek.