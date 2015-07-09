O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BAYRAMDA ÇALIŞACAKLAR DİKKAT


BAYRAMDA ÇALIŞACAKLAR DİKKAT
Tarih : 09 Temmuz 2015, 16:42
Puan Ver : Bayramda Çalışacaklar Dikkat(5/10)4


SGK Eski Başmüfettişi Ahmet Metin Aysoy'dan bayramda çalışacaklara önemli uyarı geldi. Aysoy "Bayram ücreti yerine serbest zaman verilmez" dedi.



"Ramazan Bayramı yaklaştı. Bu vesileyle yanlış bir uygulamayla ilgili kısa bir açıklama yapmak faydalı olacaktır" diyen Aysoy, Dünya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"1. Bayram günü yasal günlük iş süresini aşmayacak şekilde yapılan çalışma karşılığı ödenecek ücret yerine işçiye daha sonra serbest zaman kullandırılması mümkün değildir.



2. Bayram günü ara dinlenmesi hariç 7,5 saati geçmemek üzere çalışan işçiye normal ücretine ilaveten bir günlük ücret daha ödenmelidir.



3. Bayramda çalışmayan işçiye o günlere ait ücreti ödenmelidir."





 







Etiketler: Bayramda  Çalışacaklar  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER