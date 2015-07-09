

SGK Eski Başmüfettişi Ahmet Metin Aysoy'dan bayramda çalışacaklara önemli uyarı geldi. Aysoy "Bayram ücreti yerine serbest zaman verilmez" dedi.







"Ramazan Bayramı yaklaştı. Bu vesileyle yanlış bir uygulamayla ilgili kısa bir açıklama yapmak faydalı olacaktır" diyen Aysoy, Dünya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:







"1. Bayram günü yasal günlük iş süresini aşmayacak şekilde yapılan çalışma karşılığı ödenecek ücret yerine işçiye daha sonra serbest zaman kullandırılması mümkün değildir.







2. Bayram günü ara dinlenmesi hariç 7,5 saati geçmemek üzere çalışan işçiye normal ücretine ilaveten bir günlük ücret daha ödenmelidir.







3. Bayramda çalışmayan işçiye o günlere ait ücreti ödenmelidir."







