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bayram yevmiyesi verilmeyen madenciler eylem yaptı

BAYRAM YEVMİYESİ VERİLMEYEN MADENCİLER EYLEM YAPTI

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde gruplu çalışan maden işçileri, Ramazan Bayramı yevmiyelerini alamadıkları için eylem yaptı.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:14
Puan Ver : Bayram Yevmiyesi Verilmeyen Madenciler Eylem Yaptı(7/10)5


 Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) gruplu çalışan maden işçileri, Ramazan Bayramı yevmiyesini alamayınca, TTK Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. 6 yıllık maden işçisi 36 yaşındaki Kadir Yılmaz, "Eve ekmek alamadığım gün oldu. Ben eşime kaç senedir elbise alamıyorum, bayrama paralı girmek istiyorum" diye gözyaşı döktü.



TTK'da yer altında A, B ve C grubunda 3 bin 600 maden işçisi 2 ay çalışıp 1 ay izinli sayılıyor. Kurum, grup değişiminin tarihi olan 15 Temmuz'un Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle C grubu işçileri bayram tatilinde çalıştırmayıp yevmiyelerini vermeme kararı aldı. Kozlu ve Üzülmez Müessesi'nde çalışan gruplu işçilerden 100'ü, yevmiyelerinin verilmeyeceğini öğrencince iş çıkışında midibüslerle TTK Genel Müdürlüğü binası önüne gelerek eylem yaptı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hakkı Arslan ve sendika temsilcileri, TTK Genel Müdür yardımcılarıyla yapılan görüşmelerde, grup değişiminin bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle yevmiyelerinin verilmeyeceği, bayram tatilinden sonra işçilerin çalışacağını, ancak gruplu işçilerin daimi kadroya alınması için önümüzdeki günlerde bir çalışma başlatılacağı konusunda bilgilendirildi. GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan ve şube temsilcileri, yetkililerin görüşlerini aktardıkları işçiler tarafından tepkisiyle karşılaştı. İşçiler, hakları olan 5 günlük yevmiyelerinin verilmemesini 'yuh' çekerek protesto etti. Bunun üzerine sendika yöneticileri ile işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı.








Etiketler: Bayram  Yevmiyesi  Verilmeyen  Madenciler  Eylem  Yaptı    haber

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