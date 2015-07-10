

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Sekreteri Nusret Ertürk, Ramazan Bayramı tatili öncesi mevcut tarifeli seferlerin tamamının dolmasına karşın talep oldukça ek sefer koyarak vatandaşların ulaşım sorununu çözeceklerini bildirdi.







Ertürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu taşımacılığı sektörü olarak en yoğun günleri yaşadıklarını söyledi.



Şu anda mevcut tarifeli seferlerin tamamının dolu olduğunu belirten Ertürk, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yakın zamanda genelge yayımladı. Bu genelgeye göre, B2 ve C2 yetki belgeli araçları kiralayıp ek seferlerle çalıştırma imkanımız olacak" dedi.