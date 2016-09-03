

Yaz tatilinde çocukların uyku süresinin azalıp oyun süresinin artması, okullar açılırken yeni döneme adaptasyonu zorlaştırıyor. Ancak dokuz günlük bayram tatili çocukların uyku düzenlerinin sağlanması açısından önemli bir fırsat. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Dicle Çelik, sağlıklı uyku alışkanlığı için anne-babalara önerilerde bulundu...







UYKUSUZLUK AŞIRI KİLO SEBEBİ



Sağlıklı bir uyku düzeni, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerinde de büyük rol oynar. Her çocuğun uyku ihtiyacı birbirinden farklılık gösterdiği gibi okul döneminde bu ihtiyaç daha fazla olur. Uykusunu yeteri kadar alamayan veya uyumakta güçlük çeken çocuklarda ciddi sağlık sorunları görülebilir. Tatil sonrası uyku düzeninin oturtulamaması ile gelen uyku sorunları, başta konsantrasyon ve öğrenme bozukluklarına sebep olur. Dikkat eksikliği sendromu tanısı konulan pek çok çocuğun asıl probleminin uykusuzluk olduğu çok geç tespit edilmiştir. Uyku sorunlarının sebep olduğu başka bir problem de büyüme sorunlarıdır. Uykusuzluk, çocukta gelişim problemlerini beraberinde getirir. Vücut yağlanması ve aşırı kilolar üzerinde de, yeteri kalitede uyuyamamanın önemi büyüktür.