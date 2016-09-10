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bayram tatilinde sahiller dolu

BAYRAM TATİLİNDE SAHİLLER DOLU

KURBAN Bayramı nedeniyle Ege ve Akdeniz sahilleri Ayvalık'tan Mersin'e kadar 5 yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tüm tesisler neredeyse tamamen doldu.

Tarih : 10 Eylül 2016, 14:19
Puan Ver : Bayram Tatilinde Sahiller Dolu(8/10)5


KURBAN Bayramı nedeniyle Ege ve Akdeniz sahilleri Ayvalık'tan Mersin'e kadar 5 yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tüm tesisler neredeyse tamamen doldu. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Antalya otelleri ise Kurban Bayramı'nda ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak.

Hükümetin Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak ilan etmesiyle Ege ve Akdeniz sahilleri deniz- kum- güneş tatilinin son fırsatını kaçırmak istemeyenlerle doldu. Türkiye genelinde organize tur operatörleri aracılığıyla yaklaşık 400 bin kişi yurtdışı ve yurtiçinde bayram tatili programı yaptı. Okullar açılmadan ve kış gelmeden önceki bu son ve uzun tatil fırsatını kumsallarda ve denizde geçirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz sahillerindeki tesislere yoğun talep gösterdi. Ege ve Akdeniz sahillerinde Ayvalık'tan Mersin'e kadar 5 yıldızlı otellerden pansiyonlara kadar tüm tesisler neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı.








Etiketler: Bayram  Tatilinde  Sahiller  Dolu    haber

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