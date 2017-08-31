10 günlük tatil, sebze-meyveye zam olarak yansıdı. Türkiye'nin sebze-meyve ambarı Antalya Toptancı Hali'nde sebze meyve fiyatları 20 kuruş ila 1 lira sarasında arttı. En fazla artış 1.10 lira ile dolmalık biberde oldu.

ZAMLANAN ÜRÜNLER

Haftabaşında Antalya Toptancı Hali'nde kalitesine göre kilosu 1.40 ila 2.70 lira olan dolmalık biberin kilosu 2.40 ila 3.80 lira arasnda işlem gördü. 2.30-4.90 lira olan brokolinin kilosu 3.50- 5.50'ye, 0.60 ila 1.20 arasında olan dere otunun kilosu 1.00-1.90'a, 0,80 -1,80 lira olan yayla cinsi domatesin 1.40-2.20'ye, 3.60-7,90 lira arasında olan çeri domatesin 5.70- 8.50 liraya, kilosu 1.00-2.60 lira olan salatalık (hıyar) 2.20- 3.50 liraya çıktı.

BAYRAMDA MAL BULAMAMAKTAN KORKAN TÜCCARLAR YÜKLÜ ALIM YAPTI

Antalya Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan fiyat artışının tüccarın bayramda mal bulamam diye yüklü alımından kaynaklandığını söyledi. Akçan, sebze meyve fiyatlarının bayram sonrası tekrar dip yapacağını kaydetti.

KDV VE STOPAJ İKİ DEFA ALINIYOR

Sektörde kurumsallaşma olmadan yaş sebze-meyvede soğuk zincir ağının sağlanamayacağını vurgulayan Akçan şunları söyledi: "Tarımsal üründe kurumsallaşma olmadan bu mümkün değil. Boşa kürek çekmekten başka bir şey olamaz. Sebze meyvede asıl fiyatı en az iki defa KDV ve stopaj alan devlet artırıyor. Devlet almasın KDV ve stopajı, fiyat ucuzlar. Tarladan tezgaha gelene kadar yaklaşık yüzde 20-30 arasında fire var. Bunlarında hesaplanması gerek. Sektörde ne üretici ne de tüccar kazanıyor. Üreticinin girdi maliyetleri her yıl yüzde 15 civarında artmakta. Bunu kimse gündeme getirmiyor. Destekler yeterli değil."

Kaynak: haberinburada