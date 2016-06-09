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BAYRAM TATİLİ KARARI


BAYRAM TATİLİ KARARI
Tarih : 09 Haziran 2016, 13:10
Puan Ver : Bayram Tatili Kararı(7/10)9


Başbakan Binali Yıldırım kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 4 Temmuz Pazartesi günü yarım gün ve 8 Temmuz Cuma günü tam gün idari izinli sayılmasına ilişkin genelgeyi imzaladı.



Buna göre, kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, Ramazan Bayramı'nın arefesi 4 Temmuz Pazartesi günü yarım gün ve 8 Temmuz Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklardır. Yazı ilgili kurumlara gönderildi.








Etiketler: Bayram  Tatili  Kararı    haber

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