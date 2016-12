İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı tatili trafik genelgesi yayımladı. 81 il valliğine gönderilen Bakanlığın genelgesinde, mevcut trafik denetimlerinin artırılması istendi.







İçişleri Bakanı Efkan Ala imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, son yıllarda bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarının başlıca sebepleri hatırlatıldı. Genelgede, kazaların hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlaliyle sürücülerin sabırsız davranışlarının trafik kazalarının başlıca sebepleri olduğunun altı çizildi.







Genelgede, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamanın devletin temel görevleri arasında olduğu belirtilerek, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın güven içinde seyahat etmelerini ve sevdiklerine kavuşmasını sağlamak her kolluk görevlisinin asli görevlerindendir" ifadesine yer verildi. Alınan mevcut trafik tedbirlerine ek olarak, 01-10 Temmuz 2016 arasındaki Ramazan Bayramı tatili süresince bir dizi güvenlik önlemi alınmasının zorunlu olduğu ifade edildi.



Bakanlık, Emniyet ve Jandarmaya bağlı birimlerin, yetki ve sorumlulukları bulunan yerlerde her zamankinden daha dikkatli, duyarlı ve kesintisiz bir şekilde trafik tedbirlerinin planlanmasını ve uygulanmasını isteyerek öngörülen ek tedbirleri 5 başlıkta topladı.







Genelgede, trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyeceği belirtilerek, bölge ve şehir içi trafik denetleme birimlerinin büro hizmetlerinde görevli personelle, trafik tescil birimlerinde görevli personel ve gerektiğinde genel hizmet personeli de bu süre içinde trafiğin tanzimi ve denetiminde görevlendirileceği belirtildi.



Denetimlerde, sürücülere durdurulma nedenleri ve işlemler hakkında bilgilendirme yapılarak halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girilmemesi sağlanacak, personelin kılık ve kıyafetiyle ekip otoları temiz, düzenli ve bakımlı olacak.







Trafik ekipleri, görev saatlerinde sorumluluk bölgelerinden zorunlu olmadıkça ayrılmayacak, değişimler güzergahta yapılırken ekipler için akaryakıt kısıtlaması yapılmayacak, ihtiyaç halinde ek akaryakıt talepleri de karşılanacak. Ekip otoları, trafik yoğunluğunun arttığı yol kesimlerinde ve bağlantı noktalarında rahatlıkla görülecek konumda, yola 90 derece açıyla bulundurulacak, gece saatlerinde tepe lambaları açık olacak.







Terör olayalarına karşı ise, suç ve suçluyla mücadele kapsamında şüphe edilen sürücünün kimlik sorgulaması yapılacak, muhtemel terör eylemlerine karşı aracın kontrol edilmesi dahil, güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınacak.