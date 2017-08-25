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BAYRAM TATİLİ BAŞLADI, ANCAK İSTANBUL TRAFİĞİNDE KORKULAN OLMADI!


Bayram Tatili Başladı, Ancak İstanbul Trafiğinde Korkulan Olmadı!
Tarih : 25 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Bayram Tatili Başladı, Ancak İstanbul Trafiğinde Korkulan Olmadı!(9/10)5

10 günlük bayram tatili mesai saatinin bitmesiyle başladı. Ancak her bayram yaşanan trafik yoğunluğu bu bayram tatilinde gözlenmedi. İstanbul'da köpüreler ve ana arterlerde trafik akıcı ilerlerken, sadece Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

TRAFİKTE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına saatler kala İstanbul'da ana arterlerde trafik yoğunluğu başladı. Mahmutbey Gişeler'de yoğunluk yaşanırken köprülerde trafiğin akıcı olduğu görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum ise havadan görüntülendi.

FSM AÇIK

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına saatler kala İstanbullular şehri terk etmeye başladı. Tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yollara çıkınca özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğun başladığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısmı trafik yoğunluğu yaşanırken Fatih sultan Mehmet Köprüsü'nün ise açık olduğu gözlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 45

Mahmutbey Gişeleri'nde ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinde ise trafik yoğunluk oranının yüzde 45 olduğu görüldü. Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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