

Bursa'nın Kestel ilçesinden önceki gün akşam saatlerinde şehir merkezi istikametine giden Serhat Bozkurt yönetimindeki fayans yüklü TIR, freninin patlaması sonucu trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile Otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolünü kaybederek devrilen TIR'ın sürücüsü Serhat Bozkurt ile özel otomobilde bulunan Nurhan Bayram olay yerinde hayatını kaybetti.



VAN'DA 2 ÖLÜ







Van Çatak'ta Leyla Elitaş (55), ile 10 yaşındaki oğlu Mustafa Elitaş, dün Sabah saatlerinde hayvanlarını arazide otlatmak için evden çıktı. Mahalle çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan anne-oğula, Van yönünden gelen Yusuf Erginoğuz yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan anne Leyla ve oğlu Mustafa Elitaş, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.







ANTALYA'DA 30 YARALI







Antalya'dan Kastamonu'ya giden ve sürücüsünün Ahmet Altıntaş idaresindeki yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Karasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.







ÇANAKKALE'DE 1 ÖLÜ







Çanakkale'nin biga ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Değirmencik Köyü'nde bulunan fabrikaya girmek üzere olan beton mikserinin freni boşaldı. Şoför Ahmet Tutal, aracın nizamiyedeki güvenlik noktasına yöneldiğini fark edince direksiyonu kırdı ve işletme önündeki kayalıklara çarptı. Mikser şoförü Tutal, kaza yerinde öldü.







DÜZCE'DE 1 ÖLÜ







Düzce'de dün sabah saatlerinde 24 yaşındaki Sezer Karakuş, TEM'de arızalanan otomobilini emniyet şeridine çekerek çekici çağırdı. Düzce'de faaliyet gösteren firmada çalışan Fikret Samancı belirtilen yere gelerek, otomobili çekiciye yüklemek için çalışma başlattı. Bu sırada Halil Yüceer yönetimindeki otomobil, çekici sürücüsü Samancı'ya ve arızalı otomobile çarptı. Samancı ölürken, araçlarının içinde bulunan Sezer Karakuş ve Halil Yüceer yaralandı. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







ARTVİN'DE 1 ÖLÜ







Artvin'in Yusufeli ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü. Alınan bilgiye göre, ilçenin NATO Deresi mevkisinde yeni yerleşim yeri inşaat sahasında çalışan özel bir firmaya ait Mehmet Altunbilek'in kullandığı kamyon, taş boşalttığı sırada yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonun yuvarlanması sırasında araçtan düşerek ağır yaralanan Altunbilek, bulunduğu yerden sağlık ekipleri ve işçilerin yardımıyla çıkarıldı. Altunbilek, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.







KÜTAHYA'DA 2 ÖLÜ







Kütahya'da Tayfun Kutlu yönetimindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Yaren (15) ve kardeşi Erdem Kutlu (8) hayatını kaybederken, sürücü Kutlu ile 2 kişi yaralandı.







MALATYA'DA 1 ÖLÜ







Malatya'dan Doğanyol ilçesine giden ambulans şoförü olarak çalışan Gazi Güldoğan'ın (38) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sürücü Güldoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.







GÜMÜŞHANE 8 YARALI







Gümüşhane'de iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Bayburt Karayolu Tekke Köyü Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana gelen kazada, Ahmet Bilgili yönetimindeki 41 L 0463 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Ali Türkyılmaz'ın kullandığı 29 AN 362 otomobille çarpıştı.







Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Saliha Türkyılmaz, Turan Çırak, Onur Çırak, Şevket Katırcı, Mustafa Katırcı ve Furkan Derin yaralandı.