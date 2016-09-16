

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Kritik görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, 30 bin ‘mağduriyet' şikayetinden bazı örnekleri Başbakan'a iletmesi bekleniyor.Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Kritik görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, 30 bin ‘mağduriyet' şikayetinden bazı örnekleri Başbakan'a iletmesi bekleniyor.Kurban Bayramı öncesi gündemi oldukça yoğun olan siyaset, bayram sonranı yeniden hareketlenecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sık sık bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar görüşecek.Kaynak: Bayram sonrası kritik zirve!