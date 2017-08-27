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Bayram Şekeri Almaya Gidiyorum Dedi, 3 Bin Uyuşturucu Hap ile Döndü

BAYRAM ŞEKERİ ALMAYA GİDİYORUM DEDİ, 3 BİN UYUŞTURUCU HAP İLE DÖNDÜ

Konya'da bir kuruyemişçi, cips poşetlerinin içine gizlediği uyuşturucularla yakalandı.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 11:30
Puan Ver : Bayram Şekeri Almaya Gidiyorum Dedi, 3 Bin Uyuşturucu Hap İle Döndü(8/10)4

Konya'da kuruyemişçilik yapan 31 yaşındaki İdris Doğan, İstanbul'dan alıp getirdiği 3 bin ekstazi ile otogarda yakalandı.

EKSTAZİ'YE BAYRAM ŞEKERİ ADINI TAKMIŞ

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan İdris Doğan'ın yakın çevresindeki uyuşturucu madde kullanıcılarına, 'İstanbul'a gidip size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği bilgisini aldı. Polis, İdris Doğan'ın, madde kullanıcıları arasında 'şeker' olarak bilinen uyusturucu ekstasy hap alıp geleceğini değerlendirdi.

CİPS POŞETLERİNİN İÇİNE GİZLEMİŞ

İdris Doğan'ı izlemeye alan polis, İstanbul'dan Konya'ya gelmek için otobüs bileti aldığını belirledi. Konya'da otogarda önlem alan polis, İstanbul'dan gelen Doğan'ı otobüsten iner inmez yakaladı. İdris Doğan'ın elindeki poşette inceleme yapan polis, cips poşetleri içerisine gizlenmiş yaklaşık 3 bin ekstasy hap ele geçirdi. Hapların kendisine ait olmadığını öne süren İdris Doğan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İdris Doğan'ın bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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