BAYRAM ŞEKERİ ALACAKLAR DİKKAT!
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kuru, Şeker Bayramı'nda çok fazla tüketilen şeker ve çikolatadaki üretim hilelerine karşı vatandaşları uyardı.
Şeker Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde şekerleme, çikolata, lokum, tatlı gibi ürünleri satın alırken tüketicilerin sağlıklarını korumaları için dikkat etmesi gereken konular bulunuyor.
Tüketicilerin bayram alışverişlerini yaparken olası hilelere ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kuru, “Bu hileler ve uygun şekilde üretilip satılmayan ürünler, biz fark etmeden sağlığımızı tehdit ediyor” dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar