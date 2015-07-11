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bayram şekeri alacaklar dikkat!

BAYRAM ŞEKERİ ALACAKLAR DİKKAT!

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kuru, Şeker Bayramı'nda çok fazla tüketilen şeker ve çikolatadaki üretim hilelerine karşı vatandaşları uyardı.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 17:45
Puan Ver : Bayram Şekeri Alacaklar Dikkat!(6/10)4


Şeker Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde şekerleme, çikolata, lokum, tatlı gibi ürünleri satın alırken tüketicilerin sağlıklarını korumaları için dikkat etmesi gereken konular bulunuyor.

Tüketicilerin bayram alışverişlerini yaparken olası hilelere ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kuru, “Bu hileler ve uygun şekilde üretilip satılmayan ürünler, biz fark etmeden sağlığımızı tehdit ediyor” dedi.








Etiketler: Bayram  Şekeri  Alacaklar  Dikkat    haber

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