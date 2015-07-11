

Şeker Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde şekerleme, çikolata, lokum, tatlı gibi ürünleri satın alırken tüketicilerin sağlıklarını korumaları için dikkat etmesi gereken konular bulunuyor.



Tüketicilerin bayram alışverişlerini yaparken olası hilelere ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kuru, “Bu hileler ve uygun şekilde üretilip satılmayan ürünler, biz fark etmeden sağlığımızı tehdit ediyor” dedi.