

Manevi huzurun birlikteliğin, kaynaşmanın yaşanacağı Ramazan Bayramına girdik. Peki Bayram namazı saat kaçta kılınacak?



Ramazan Bayramı, neşe ve sevinç günleri, millî birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı, dayanışma ve kaynaşmanın yoğun bir şekilde yaşandığı müstesna zaman dilimidir.







Bayram sabahları erkenden kalkılmalı, yıkanıp temizlenmeli ve en iyi elbiseleri giyerek bayram namazına gidilmelidir. Peki oturduğunuz merkezde bayram namazı saat kaçta başlayacak? İşte tüm Türkiye ve Ankara, Adana, İstanbul İzmir bayram namazı saati...



İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ



Bayram namazı saatleri belli oldu. Ramazan Bayramı namazı, İstanbul'da 6.23, Ankara'da 6.11, İzmir'de 6.37'de kılınacak.



En erken namaz Iğdır'da 5.26'da kılınacak...







Adana: 6:08



Adıyaman: 5.54



Afyon: 6.23



Ağrı: 5.30



Aksaray: 6.10



Amasya: 5.57



Ankara: 6.11



Antalya: 6.27



Ardahan: 5.28



Artvin: 5.32



Aydın: 6.36



Balıkesir: 6.31



Bartın: 6.08



Batman: 5.43



Bayburt: 5.40



Bilecik: 6.21



Bingöl: 5.43



Bitlis: 5.37



Bolu: 6.14



Burdur: 6.26



Bursa: 6.25



Çanakkale: 6.36



Çankırı: 6.06



Çorum: 6.01



Denizli: 6.31



Diyarbakır: 5.46



Düzce: 6.15



Edirne: 6.31



Elazığ: 5.48



Erzincan: 5.44



Erzurum: 5.37



Eskişehir: 6.20



Gaziantep: 5.59



Giresun: 5.46



Gümüşhane: 5.43



Hakkari: 5.33



Hatay: 6.06



Iğdır: 5.26



Isparta: 6.25



İçel (Mersin): 6.11



İstanbul: 6.23



İzmir: 6.37



Kahramanmaraş: 6.00



Karabük: 6.08



Karaman: 6.16



Kars: 5.28



Kastamonu: 6.03



Kayseri: 6.03



Kırıkkale: 6.08



Kırklareli: 6.28



Kırşehir: 6.07



Kilis: 6.01



Kocaeli: 6.20



Konya: 6.17



Kütahya: 6.23



Malatya: 5.53



Manisa: 6.35



Mardin: 5.45



Muğla: 6.35



Muş: 5.39



Nevşehir: 6.08



Niğde: 6.08



Osmaniye: 6.04



Ordu: 5.48



Rize: 5.37



Sakarya: 6.18



Samsun: 5.53



Siirt: 5.39



Sinop: 5.56



Sivas: 5.54



Şanlıurfa: 5.54



Şırnak: 5.38



Tekirdağ: 6.29



Tokat: 5.55



Trabzon: 5.40



Tunceli: 5.46



Uşak: 6.27



Van: 5.32



Yalova: 6.23



Yozgat: 6.03



Zonguldak: 6.11



Lefkoşe: 6.19



