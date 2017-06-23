

Ramazan Bayramı ve sonrasında beslenme düzenimiz değişime uğruyor ve yemek tüketiminde artış yaşıyoruz. İkramlar, davetler ve tatil nedeniyle geç saatlerde ve yüklü yapılan kahvaltılar aşırı ve dengesiz beslenmeye yol açabiliyor. Uzman Diyetisyen Sevil Şan, bu yanlıştan kaçınılarak vücuda birden yüklenilmemesi ve vücudun yavaş yavaş eski alışkanlıklarına döndürülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ceyda Erenoğlu, HT Magazin'deki köşesinde Ramazan Bayramı sofralarıyla ilgili nelere dikkat edilmesi gerektiğini işledi.



‘TERCİHLERİMİZE ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ'



Uzman Diyetisyen Sevil Şan “Bayramlarda yapılan yemeklerin içeriğine, ikramlıklarımıza, ziyaret ettiğimiz kişilerde neyi ne kadar tercih edeceğimize çok dikkat etmeliyiz” diyor ve ekliyor...