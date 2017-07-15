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Bayram İçin Ülkelerine Giden Suriyelilerden Binlercesi Ülkesinde Kaldı

BAYRAM İÇİN ÜLKELERİNE GİDEN SURİYELİLERDEN BİNLERCESİ ÜLKESİNDE KALDI

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan 68 bin 238 Suriyeli Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine dönmüştü. Giden Suriyelilerden 9 bin 209'u Suriye'de kaldı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Bayram İçin Ülkelerine Giden Suriyelilerden Binlercesi Ülkesinde Kaldı(5/10)1

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Ramazan Bayramı'nda ülkelerine geri dönen 68 bin 238 Suriyeli'den 9 bin 209'unun geri dönmediği bildirildi.

DÖNÜŞLER SONA ERDİ

Kilis Valiliğinin verdiği izinle Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde bayramda yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler'in dönüşleri sona erdi.

9 BİN 209 KİŞİ GERİ DÖNMEDİ

Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Suriye'de Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'den 9 bin 209 kişinin Türkiye'ye dönmediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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