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bayram için 10 bin ilave sefer

BAYRAM İÇİN 10 BİN İLAVE SEFER

TOFED Başkanı Erdoğan ''Ramazan Bayramı dolayısıyla otobüs biletleri tükendi. Yoğun talep nedeniyle 15-16 Temmuz'da 10 bin ilave sefer düzenlenecek" dedi.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 12:07
Puan Ver : Bayram İçin 10 Bin İlave Sefer(6/10)8


Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Mehmet Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri biletlerinin tükenmesi dolayısıyla 15 ve 16 Temmuz'da 10 bin ilave sefer düzenleneceğini söyledi.








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