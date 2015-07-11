BAYRAM İÇİN 10 BİN İLAVE SEFER
TOFED Başkanı Erdoğan ''Ramazan Bayramı dolayısıyla otobüs biletleri tükendi. Yoğun talep nedeniyle 15-16 Temmuz'da 10 bin ilave sefer düzenlenecek" dedi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Mehmet Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri biletlerinin tükenmesi dolayısıyla 15 ve 16 Temmuz'da 10 bin ilave sefer düzenleneceğini söyledi.
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