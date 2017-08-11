Siirt'in Bayraktepe köyünde 1994'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da olduğu 11 sivilin katledilmesiyle başlayan matem, 23 yıl sonra düzenlenen eğlenceli düğün töreniyle sona erdi.

Merkeze bağlı Bayraktepe köyünde 17 Kasım 1994'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 11 sivil vatandaşın katledilmesiyle matem tutulmaya başlandı. Matem nedeniyle o günden bu yana düğünlerde eğlence programları düzenlenmedi.

Köydeki 23 yıllık matem, köy muhtarı Abdurrezak Özbey'in oğlunun düğünüyle son buldu. Arafat Özbey ve Nurcan Nas çiftinin düğün törenine katılan köy halkı ve davetliler, davul zurna eşliğinde halay çekip eğlendi.

23 YILLIK YAS SONA ERDİ

Köy muhtarı ve damadın babası Abdurrezak Özbey, 23 yıllık matemin ardından görkemli bir düğün yapma kararı aldıklarını söyledi.

PKK'lı teröristlerin saldırısında öldürülenler arasında annesi Büşra Özbey'in de olduğunu belirten muhtar Özbey, teröre inat için 23 yıllık yası sona erdirdiklerini vurguladı.

Özbey, saldırıda katledilenlerin acısını unutmadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Katliamdan ötürü yas tutuğumuz için düğünlerimizi yapmıyorduk. 23 yıl aradan sonra köyde ilk kez düğün düzenleniyor. Köyün muhtarı olarak yasın sona ermesini istedim. Düşmanlarımız, şehitlerimiz oldu diye buna sevinmesin. Bundan sonra düğünlerimizi yapacağız. Biz bu toprakların gerçek sahipleri olarak şehit de olsak düğünümüzü ve eğlence programlarımızı artık yapacağız."

"EĞLENMEYE, GÜLMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Özbey, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Devletimiz çok güçlendi. Bölgenin ve vatanın gerçek sahipleri olarak artık terörle anılmak istemiyoruz. Bizim de eğlenmeye, gülmeye, gezmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

TEKLİF DAMATTAN GELDİ

Damat Arafat Özbey de evlilik öncesi düğün yapma önerisini babasına sunduğunu söyledi.

Köyde 23 yıldan bu yana hiç düğün ve eğlence programı yapılmadığını vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Babama, terör katliamından beri hep yas tuttuğumuzu belirtip, bunun sona ermesi için düğün yapma teklifinde bulundum. Babam da uygun gördü. O da böyle bir şey düşünüyormuş. Bizim de eğlenmeye hakkımız olduğunu düşündük. Buna dayanarak düğünümüzü yapıyoruz. Bu vesileyle köydeki diğer bekarlara örnek olmak istiyorum. Bundan sonra terörü unutmak istiyoruz."

Kaynak: haberinburada