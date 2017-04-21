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BAYRAKTAR İŞARETLEDİ ATAK VURDU!


BAYRAKTAR İŞARETLEDİ ATAK VURDU!
Tarih : 21 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : Bayraktar İşaretledi Atak Vurdu!(10/10)8


 Bestler-Dereler bölgesindeki terör hedefini; Milli İHA tespit edip lazerle işaretledi, ardından milli helikopterimiz ATAK yine milli üretim Cirit füzesi PKK'lıları imha etti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dün Şırnak'ta ilk kez Milli İHA'nın tespit edip, lazerle işaretlediği terör hedefini, milli helikopter ATAK, milli Cirit füzesi ile imha etti" dedi.



 



kaynak:sabah








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