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bayrakla köpek kurulamaya 10 ay hapis

BAYRAKLA KÖPEK KURULAMAYA 10 AY HAPİS

İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki lise öğrencisi Ulaş Ansın Akbaş, geçen yıl 15 Ocak gecesi arkadaşlarıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gitti.

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:25
Puan Ver : Bayrakla Köpek Kurulamaya 10 Ay Hapis(8/10)5


Polis olayı MOBESE kameralarından görünce meydana giden Önleyici Hizmetler ekibi, Akbaş ile 2 arkadaşını gözaltına aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda liseli genç hakkında “devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağını aşağıladığı” gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akbaş, “Alkollüydüm, bayrağı marketin flaması sandım. Türk bayrağı olduğunu fark etseydim kesinlikle böyle bir şey yapmazdım” diyerek kendini savundu. Ancak liselinin arkadaşı Saffet B., tanık olarak verdiği ifadesinde “Köpeği kurulamaya başlayınca, bayrağın Türk bayrağı olduğunu söyleyip ‘Biri bizi görürse öldürür' dedim. Ama o köpeği kuruladı” dedi.

 

 

Önceki gün görülen duruşmada Hâkim Rüveyde Çakmak Kaner, Ulaş Ansın Akbaş'ı “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle 10 aya düşen ceza, ertelenmedi.








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