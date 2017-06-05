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bayrak skandalında 2. sahne!... zamanlama dikkat çekti...

BAYRAK SKANDALINDA 2. SAHNE!... ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ...

Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı. Yeni bayrağın Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:46
Puan Ver : Bayrak Skandalında 2. Sahne!... Zamanlama Dikkat Çekti...(9/10)9


Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı.



Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Yeni bayrağın terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan Rakka operasyonunun ardından asılması dikkati çekti.



 



kaynak:hürriyet








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