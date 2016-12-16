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baykan ve veysel karani belediyelerine operasyon

BAYKAN VE VEYSEL KARANİ BELEDİYELERİNE OPERASYON

Baykan ilçe ve Veysel Karani belde belediyeleri ile belediye eş başkanlarının ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:57
Puan Ver : Baykan Ve Veysel Karani Belediyelerine Operasyon(7/10)7


Siirt'te yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Baykan ve Veysel Karani belediyeleri ve eş başkanlarının ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, iki belediye eş başkanı gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde polis ve jandarma tarafından bu sabah saatlerinde Baykan ilçe ve Veysel Karani belde belediyeleri ile belediye eş başkanlarının ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Veysel Karani Belediyesi Eş Başkanı Enes Cengiz ve Baykan Belediyesi Eş Başkanı Selva Erdoğan gözaltına alınırken, Eş Başkan Ali Aydın'ın il dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamadığı öğrenildi.



Belediye binalarında operasyon sürüyor.



 



kaynak:sonhaber








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