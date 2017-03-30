BAYKAL'IN TOPLANTISINDA SALON KRİZİ
DENİZ Baykal'ın Adana'da yapmayı planladığı toplantı için salon krizi ortaya çıktı.
CHP Adana İl Başkanlığı, 7 Nisan'da Adana'da Menderes Spor Salonu'nde Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın katılımı ile 'hayır' toplantısı yapmak üzere başvuruda bulundu.
23 gündür Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden cevap verilmeyince, bu salona izin çıkmayacağını düşünen CHP İl yöneticileri farklı alternatifler aramaya yöneldi. CHP'liler diğer salonlar için de son onda bir engelleme olma ihtimali nedeniyle, belediyeye ait kapalı semt pazarını kullanabileceklerini söyledi.
kaynak:hürriyet
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