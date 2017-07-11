BAYKAL'IN OĞLUNA KAFA ATAN GÜVENLİKÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ
ODTÜ'de yapılan diploma töreninde, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ataç Baykal'a kafa atan güvenlik görevlisinin işine son verildi.
2 Temmuz'daki ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde yaşanan olayda Prof. Ataç Baykal, eşi ODTÜ Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal'ın yanına gitmek istediğini, ancak güvenlik görevlisinin kendisine müdahale ettiğini, aniden kafa attığını ve yaralandığını söylemişti.
ODTÜ'DEN UYARI
ODTÜ dün mezun ve mensuplarına güvenlik personelinin işine son verildiğini duyurdu. "Diploma Töreninde şiddet içeren davranış hakkında" başlığıyla tüm ODTÜ camiasına gönderilen e-postada, şu ifadelere yer verildi:
İŞİNE SON VERİLMİŞTİR
"Üniversitemiz diploma töreninde özel güvenlik şirketine bağlı olarak görev yapan bir kişi, stadyum giriş kapısında üniverstemiz Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal'ın eşi Prof. Dr. Ataç Baykal'a hiçbir şekilde maruz görülemeyecek bir fiziksel saldırıda bulunmuştur.
Üniversitemizce özel güvenlik hizmeti alınan şirket tarafından yapılan değerlendirmeler ve süreç sonrası saldırıda bulunan güvenlik görevlisinin işine son verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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