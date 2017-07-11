Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Çalıştığı Geri Dönüşüm Bandında 12 Bin Dolar Buldu! Sahibine Teslim Etti
Borsa İstanbul 101 Bin 617 Puanı Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti
Fikret Hakan'ın Gençlere Verdiği Naif Tavsiye Herkeste Acı Bir Gülümseme Bıraktı
Sokak Ortasında Hayat Kurtaran Aile Hekimi Ödül Aldı
Helin Avşar, "Sıcak" Notuyla Paylaştığı Fotoğrafla Yürek Hoplattı
Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
Fetö'nün 'ümitçi Timi'ne Baskın: 13 Gözaltı Kararı
25 Yaşında, 38 Ameliyat Geçirdi, Son Bir İsteği Var
Aykut Kocaman, Stoch'un Performansını Beğenerek Takımda Tutmaya Karar Verdi
Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
"Ben Polisim Kavga Etmeyin" Dedi, Darp Edildi
Baykal'ın Oğluna Kafa Atan Güvenlikçinin İşine Son Verildi
'afrodit' Yaşını Ortaya Çıkaran İsmi Mahkemeye Veriyor
Bütün Mahalle Ayaklandı! Ödev Projesini Bomba Sandılar
Boşnak Golcü Dzeko: Srebrenitsa'yı Asla Unutmayın
Fitch Ratings, Enerjisa'nın Notunu Aa Olarak Açıkladı

Baykal'ın Oğluna Kafa Atan Güvenlikçinin İşine Son Verildi

BAYKAL'IN OĞLUNA KAFA ATAN GÜVENLİKÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

ODTÜ'de yapılan diploma töreninde, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ataç Baykal'a kafa atan güvenlik görevlisinin işine son verildi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:23
Puan Ver : Baykal'ın Oğluna Kafa Atan Güvenlikçinin İşine Son Verildi(5/10)1

2 Temmuz'daki ODTÜ Mezuniyet Töreni'nde yaşanan olayda Prof. Ataç Baykal, eşi ODTÜ Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal'ın yanına gitmek istediğini, ancak güvenlik görevlisinin kendisine müdahale ettiğini, aniden kafa attığını ve yaralandığını söylemişti.

ODTÜ'DEN UYARI

ODTÜ dün mezun ve mensuplarına güvenlik personelinin işine son verildiğini duyurdu. "Diploma Töreninde şiddet içeren davranış hakkında" başlığıyla tüm ODTÜ camiasına gönderilen e-postada, şu ifadelere yer verildi:

İŞİNE SON VERİLMİŞTİR

"Üniversitemiz diploma töreninde özel güvenlik şirketine bağlı olarak görev yapan bir kişi, stadyum giriş kapısında üniverstemiz Rektör Danışmanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal'ın eşi Prof. Dr. Ataç Baykal'a hiçbir şekilde maruz görülemeyecek bir fiziksel saldırıda bulunmuştur.

Üniversitemizce özel güvenlik hizmeti alınan şirket tarafından yapılan değerlendirmeler ve süreç sonrası saldırıda bulunan güvenlik görevlisinin işine son verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Baykal  In  Oğluna  Kafa  Atan  Güvenlikçinin  İşine  Son  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER