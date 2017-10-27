BAYKAL'IN DOKTORUNDAN SEVİNDİREN HABER: BİLİNCİ AÇILIYOR!
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın yavaş yavaş komadan çıktığını ve bilincinin açıldığını söyledi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Deniz Bey zaman zaman gözlerini açıyor, söylenileni anlıyor, basit sözel komutları yerine getiriyor" dedi.
DOKTORU BİLGİLENDİRME YAPTI
Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan ve Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş bilgilendirme yaptı.
"YAVAŞ YAVAŞ KOMADAN ÇIKIYOR"
İşte Baykal'ın doktorunun açıklaması:
Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Cihaz desteği olmadan solunum yapabiliyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Deniz Bey zaman zaman gözlerini açıyor, söylenileni anlıyor, basit sözel komutları yerine getiriyor.
"SÜREÇ GÜNLER, HAFTALAR ALACAK"
Kol ve bacaklarda belirgin hareketlerini gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçte yine yoğun bakımda takibi devam edilecek. Herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde iyileşme sürecinin devam edeceğine inanıyoruz. Deniz Bey de biz de iyi yoldayız, elbetteki sabırlı olmamız gerekiyor, süreç günler, haftalar alacaktır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar