BAYKAL'IN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ YAZAN SPİKER EMRE TİLEV, TWİTTER HESABINI KAPATTI
Twitter adresinden "Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti" yazan ünlü spiker Emre Tilev, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı.
CNN Türk'ün spor muhabiri Emre Tilev, dün akşam paylaştığı Deniz Baykal mesajıyla gündeme damga vurdu.
Tecrübeli spiker, "Çok üzgünüm. Türk siyasetinde bir kilometre taşıydı. Deniz Bakyal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum, çok üzgünüm. Bana gelen bilgi Cumhuriyet Halk Partisinin ve benim çok değer verdiğim sevgili Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ YALANLADI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Baykal'ın sağlık bilgileriyle ilgili aldığı son bilgileri paylaşarak şunu söyledi:
"Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."
HESABINI KAPATTI
Özgür Özel'in cevabının ardından Emre Tilev, attığı tweet'leri sildi, tepkilerin ardından da twitter adresini kapattı.
Kaynak: haberinburada
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