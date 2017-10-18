CNN Türk'ün spor muhabiri Emre Tilev, dün akşam paylaştığı Deniz Baykal mesajıyla gündeme damga vurdu.

Tecrübeli spiker, "Çok üzgünüm. Türk siyasetinde bir kilometre taşıydı. Deniz Bakyal'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum, çok üzgünüm. Bana gelen bilgi Cumhuriyet Halk Partisinin ve benim çok değer verdiğim sevgili Deniz Baykal'ın beyin ölümü gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ YALANLADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Baykal'ın sağlık bilgileriyle ilgili aldığı son bilgileri paylaşarak şunu söyledi:

"Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."

HESABINI KAPATTI

Özgür Özel'in cevabının ardından Emre Tilev, attığı tweet'leri sildi, tepkilerin ardından da twitter adresini kapattı.

Kaynak: haberinburada