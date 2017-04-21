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baykal'dan referandum açıklaması: bu tarihi bir sonuçtur

BAYKAL'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI: BU TARİHİ BİR SONUÇTUR

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, referandum sonucuna ilişkin "Maç daha bitmedi, 2019'da görülecek hesabımız var. Maç 2019'da bitecek" dedi

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:51
Puan Ver : Baykal'dan Referandum Açıklaması: Bu Tarihi Bir Sonuçtur(7/10)5


 CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.



Baykal İstanbul'daki 'Hayır' oyları için "Bugün İstanbul il örgütümüzü kutlamak için bu ziyareti yapıyorum. Alınan sonuç tarihi bir sonuçtur. Türkiye bakımından önemli gelişmelerin ilk oylaması olmuştur. İstanbul'da sağlanan başarı Türkiye için, dünya için bir umut olmuştur" dedi.



"BU TABLO MAÇIN BİTTİĞİ TABLO DEĞİL"



Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1-0 ya da 5-0 kazanmışsın önemli değil, önemli olan maçı kazanmaktır" sözlerine yanıt vererek "Bu tablo maçın bittiği tablo değil. Ofsayttan gol atıldığı iddası var ama maç bitmez, maç devam ediyor. Daha ikinci devre var. Daha 2019'da görülecek hesabımız var. Maç 2019'da bitecek" diye konuştu.



Baykal konuşmasında şunları söyledi:



"BU ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇTIR"



"Bu duygunun bize yüklediği sorumluluğu hep beraber bir kez daha hissedelim istiyorum. Bundan sonrasına böyle bir noktadan yürümekte olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu bir son değil, önemli bir başlangıçtır. Türkiye açısından her türlü gücü, yetkiyi, devletin günlük siyaset dışında tutulması gereken olanakların seferber edilerek yürütülen referandum karşısında toplumumuzun çeşitli kesimlerinin 'yeter artık' dercesine dayatmacı girişimi frenleme konusunda yüksek bir iradeyi sergilediğine tanık olduk. Bu çok önemlidir. Ben ülkem ve partim adına iftihar ediyorum."



 



kaynak:habertürk








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