CHP eski Genel Balkanı Deniz Baykal'ın doktoru Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş müjdeli haberi verdi.

"BUGÜN UYANDIRILDI"

Hastane önünde Baykal'ın durumuyla ilgili basın açıklaması yapan İbiş, Baykal'ın bilincinin açılmasına dair bulgular olduğunu, bugün uyandırıldığını ve bilincinin açılmasına yönelik umut verici belirtiler olduğunu söyledi.

İbiş, Baykal'ın muayeneden sonra tekrar uyutulduğunu da belirtti.

"KOMADAN ÇIKIŞ BELİRTİLERİ VAR"

İbiş, "Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini de buradan paylaşmak istiyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada