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Baykal'dan Müjdeli Haber: Uyandırıldı, Durumu İyiye Gidiyor

BAYKAL'DAN MÜJDELİ HABER: UYANDIRILDI, DURUMU İYİYE GİDİYOR

CHP eski Genel Balkanı Deniz Baykal'ın doktoru, Baykal'ın uyandırıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Baykal'dan Müjdeli Haber: Uyandırıldı, Durumu İyiye Gidiyor(7/10)3

CHP eski Genel Balkanı Deniz Baykal'ın doktoru Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş müjdeli haberi verdi.

"BUGÜN UYANDIRILDI"

Hastane önünde Baykal'ın durumuyla ilgili basın açıklaması yapan İbiş, Baykal'ın bilincinin açılmasına dair bulgular olduğunu, bugün uyandırıldığını ve bilincinin açılmasına yönelik umut verici belirtiler olduğunu söyledi.

İbiş, Baykal'ın muayeneden sonra tekrar uyutulduğunu da belirtti.

"KOMADAN ÇIKIŞ BELİRTİLERİ VAR"

İbiş, "Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini de buradan paylaşmak istiyorum." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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