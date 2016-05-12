

Baykal, seçim bölgesi ve memleketi Antalya'da partisinin konyaaltı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Baykal, Türkiye'nin kabuğunu çatlatmaya çalışan bir konumda olduğunu söyledi. Her alanda dayatmalar, zorlamalar olduğunu kaydeden Baykal, "Bunlara karşı Türkiye'nin tarihsel siyaset birikimi, köklü gelenekleri ve 100 yıla yakın süredir geliştirmeye, oluşturmaya çalıştığımız cumhuriyet kültürümüz, birikimimiz umuyorum bu sıkıntılı dönemi en doğru şekilde aşmamıza yardımcı olacaktır" diye konuştu.







CHP OY PAZARINDAKİ BİR PARTİ DEĞİLDİR







Bu noktada CHP'ye büyük sorumluluklar düştüğünü aktaran Baykal, CHP'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını söyledi. Baykal, partisini oy pazarında yer tutmaya çalışan, günlük çıkarların peşinde koşan bir siyasi parti olmadığını aktardı.Türkiye'de birilerinin kendi özel ve siyasi hesaplarıyla, kişisel pencerelerinden olaya bakarak sorunu bir ülke meselesi gibi sunmaya çalıştığını belirten Baykal, konuşmasına şöyle devam etti:"İnandırıcı olamadan bir takdim etme var. Böylelikle bu tabloyu daha da karmaşık hale getiriyorlar. Cumhuriyete dört elle sarılmamız gereken bir dönem. Şimdi cumhuriyeti tahrip etme sonucunu verecek işler ön planda. Bunları biliyoruz ama bu konuda kararlıyız. Türkiye'nin büyük birikimine güveniyoruz. Önümüzdeki günlerde hepimizin ana sorumluluğu Türkiye'yi tarihsel çizgisinden saptıracak iktidarı kişiselleştirecek, keyfileştirecek, bireysel hegemonya kurma heveslerine karşı cumhuriyetimizin kurumsal, örgütlü, hukuk ve devlet anlayışına dayanan temel siyasi çatısını, yapısını korumak ve sürdürmektir. Bugünler gelir geçer. Bunların özel hesaplardan, kişisel heveslerden kaynaklandığını biliyoruz."







TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU TEHDİDE DİKKAT ÇEKTİ







Baykal, gazetecilerin sorusu üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık sistemiyle ilgili 'Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz' ifadesinin bir üslup meselesi olduğunu söyledi. "Bizi ilgilendiren Türkiye'de rejimi değiştirme çabaları karşısında direniş kararlılığımızı etkili bir şekilde ifade etmektir" diyen Baykal, Kılıçdaroğlu'nun da kendi üslubu içinde bunu ifade etmeye çalıştığını savundu.







Başkanlık sisteminin kabul edilebilir ve doğru bir olay olmadığını kaydeden Baykal, Türkiye'nin bu işe tepki göstereceğini, bunun hesabını herkesin yapması gerektiğini söyledi. Baykal, CHP Lideri'nin sözlerine ilişkin değerlendirmelerine "İyi niyetli bir anlayış içinde konuya bakmak lazım. CHP ve Türkiye'nin maruz kaldığı tehdidi hissettirme anlayışı içinde böyle değerlendirmeler yapılıyor. İnanıyorum meclis, kamuoyu ve halk gereğini yapacaktır. Dayatmalara emrivakilere Türkiye teslim olmayacaktır" dedi. Baykal, başkanlık sistemi karşısında 1 Mart tezkeresinde Türkiye'nin gösterdiği davranışı cumhuriyete yönelik tehditler karşısında da sergileyebileceğine inandığını aktardı.