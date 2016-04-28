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BAYKAL'DAN KASET AÇIKLAMASI: BİR DE KILIÇDAROĞLU'NA SORULSUN


BAYKAL'DAN KASET AÇIKLAMASI: BİR DE KILIÇDAROĞLU'NA SORULSUN
Tarih : 28 Nisan 2016, 09:15
Puan Ver : Baykal'dan Kaset Açıklaması: Bir De Kılıçdaroğlu'na Sorulsun(9/10)9


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge Programı'nda 2010 yılında CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesine yol açan kasetle ilgili açıklamalarda bulundu. Baykal, “Bu konuyu aydınlatacak iki isim vardır. Biri zamanın başbakanıdır. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulsun. Çünkü o, başbakanın o kaseti seyrederken görüntüsünü izlediğini söyledi. ‘Gözlüğünü takıp' diye anlattığı, gördüğünü iddia eden ana muhalefet partisi başkanı var” ifadelerini kullandı.



Deniz Baykal programda katılan gazetecilerden İsmail Saymaz'ın “Bugün iktidar size karşı yapılan kaset komplosunu cemaatin yaptığını söylüyor. Size göre komploda cemaat parmağı var mı?” sorusuna cevap verdi.



Baykal şöyle konuştu:



“Bir şey söylemek için elde kanıta ihtiyaç var. O günkü yüksek siyasi iradenin talimatı, onayı, kararı olmadan böyle bir iş yapılamaz. Ben bu kanaatimi ilk gün söyledim, bugüne kadar o kanatimi değiştirecek hiçbir somut gelişme sağlanamadı. Gizli tanık ifadeleri gibi iddiaların doğru olmadığını ben biliyorum. Bununla ikna olmuyorum. İkna olmaya hazırım. Hükümet somut bir şey getirsin. Cemaat demekle olmuyor. Ya bir itirafçı ya da bir delil bulsun. Bu konuyu aydınlatacak iki isim vardır. Biri zamanın başbakanıdır. Çilingirden yürüyerek halletmeye çalışıyorlar. Bu iş çilingirle olmuyor. Çilingirin dediklerinin doğru olmadığını ben biliyorum. Bu işi çözmek istiyorsanız sorarsınız başbakana, yukarıdan aşağıya inin, aşağıdan yukarıya çıkmaya çalışmayın. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulsun. Çünkü o, başbakanın o kaseti seyrederken görüntüsünü izlediğini söyledi. ‘Gözlüğünü takıp' diye anlattığı, gördüğünü iddia eden ana muhalefet partisi başkanı var”



Baykal, ‘'Siz sordunuz mu Kılıçdaroğlu'na?'' sorusuna ise “Bu benim meselem değil” diye yanıt verdi.








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