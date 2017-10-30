CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş bilgilendirme yaptı.

"SORULAN SORULARA CEVAP VERİYOR"

İşte Prof. Dr. İbiş'in sözleri:

Yaşamsal bulguları iyi, herhangi bir önemli anormallik yok. Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor Deniz Bey'in. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol, bacak hareketleri önceki günlere nazaran daha da güçlü. Sorduğumuz kısa sorulara cevap veriyor. İyileşme süreci devam ediyor.

Bir sonraki bilgilendirme Cuma günü yapılacak

Kaynak: haberinburada