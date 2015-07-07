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BAYKAL'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA !


BAYKAL'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA !
Tarih : 07 Temmuz 2015, 11:16
Puan Ver : Baykal'dan Çarpıcı Açıklama !(10/10)9


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Erdoğan ile görüştükten sonra Meclis Başkanlığı adaylığına karar verdiğini belirterek, "Erdoğan ile görüşüp tezgah kurdu diyenlerle hesaplaşmak için aday oldum" dedi. Baykal, görüşme sonrasında eleştiri alacaklarını söylemesi üzerine Erdoğan'ın ise ‘Ya boş ver ne yaparlarsa yapsınlar' dediğini belirtti. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Başkanlığı seçimlerinin ikinci turundan sonra kulislerde neler yaşandığını anlattı.








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